Faculdade de Tecnologia de Catanduva Anuncia o 1º Campeonato De Robôs

A unidade de Catanduva da Fatec anunciou que será sede do 1º Campeonato de Robôs, no dia 13 de novembro, às 19h00, durante a Feira de Automação Industrial. As inscrições aos interessados deverão ser feitas durante o próprio evento. Aos primeiros colocados, haverá premiação com troféus e medalhas.

O campeonato será feito na categoria Sumô, com os robôs podendo pesar, no máximo, 5 kg. Há limites, também, para o tamanho: máximo de 35cm por 35cm. Os competidores irão lutar em um tablado de piso de madeira MDF de 1,10m por 1,60m, sendo terminantemente proibido o uso de ferramentas de combate que sejam cortantes ou que causem chamas e explosões (sendo permitidos socos e empurrões). O necessário para um robô triunfar na competição é derrubar o adversário para fora da arena de combate. Quem derrubar o oponente três vezes, ganha a partida

“Estamos desenvolvendo esse campeonato de forma aberta para todos que quiserem participar, sendo gratuito. O maior objetivo é divulgar o curso de Automação Industrial da Fatec, pois muitos acham que somos apenas voltados para a indústria, mas é muito mais do que isso. Estamos organizando esse evento para levar, para Catanduva e região, o que é que a gente faz com robótica. Lá, já criamos um robô cão-guia para deficientes visuais e trabalhamos muito a parte de robótica social”, disse o professor da Fatec, mestre de Ciência da Computação e organizador do evento, Diego Bruno.

Da Reportagem Local