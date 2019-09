Facetas Dentais: O Que São e Para Que Servem?

Dentes maiores, mais brancos e no formato perfeito? Isso não é um sonho impossível, mas pode parecer distante para quem sofre com a aparência do sorriso. Uma das maneiras que se tornou tendência para ter o sorriso perfeito são as facetas dentais: “capas” de cerâmica postas sobre os dentes originais. Essa técnica pode repaginar o sorriso do paciente.

“Os principais problemas que levam pacientes a escolher esse procedimento são fraturas dentais, posicionamento e cor dos dentes”, conta Fabiane Ravaneli, cirurgiã-dentista.

As facetas costumam durar de 10 a 15 anos e minimizam o desgaste dos dentes e a incidência da placa bacteriana. Também podem ser a solução para casos de diastemas ou dentes pequenos demais em adultos.

“O processo precisa ser planejado e acompanhado por um dentista especializado, e mesmo após a finalização, o paciente ainda precisa voltar ao consultório periodicamente para garantir que não hajam complicações”, explica.

Além das visitas ao especialista, também requer outros cuidados, como higiene bucal básica, não roer as unhas nem morder objetos como canetas, evitar alimentos que possam causar escurecimento e procurar o dentista ao sinal de qualquer dor nos dentes.

As facetas são contra indicadas para pessoas com bruxismo – condição de apertamento ou ranger de dentes -, com maloclusão ou dentes sobrepostos e fracos.

