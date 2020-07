Facesp Propõem Criação De Novas Microrregiões Para Governo Do Estado

A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) encaminhou ao governo estadual a proposta de divisão do Estado em 55 novas sub-regiões. O objetivo é tornar a análise de flexibilização do avanço da Covid-19 mais justa.

A proposta da Facesp tem como base a divisão administrativa adotada pelo Instituto Brasileiro de Estatística de Geografia e Estatística (IBGE). Pelo fato de o DRS I já estar sendo analisado por microrregiões, a proposta da Facesp abrange a partir do DRS II – Araçatuba.

As 55 novas sub-regiões são distribuídas entre 16 Departamentos Regionais de Saúde (DRS). A definição do avanço de fase, que pode resultar em uma maior ou menor flexibilização da quarentena, ocorre por meio da análise dos critérios obtidos em cada DRS.

Contudo, a Facesp avalia que há uma heterogeneidade entre estes Departamentos, com composição que varia de nove municípios por DRS (IV – Baixada Santista) até 102 municípios (XV – São José do Rio do Preto). Desta forma, municípios pertencentes, por exemplo, ao DRS XVI – Sorocaba, que abrange 48 cidades, sofrem os impactos das maiores cidades da região. Dentro de um mesmo DRS há situações completamente diferentes. E é isso que a proposta da Facesp pretende mostrar.

Assim como ocorreu no DRS I – Grande São Paulo, a partir desta nova divisão do Estado será possível ter uma análise ainda mais precisa de critérios técnicos de saúde, classificação de fases de retomada consciente da economia e a definição apropriada para cada região.

O DRS XV – São José do Rio Preto deixaria de ser analisado eu um único grupo formado por 102 cidades e passaria a ser dividido em sete sub-regiões, com grupos que variam de seis municípios (Microrregião Novo Horizonte) a 33 municípios (Microrregião São José do Rio Preto). Pela proposta da Facesp ficaria assim a DRS XV de Rio Preto desmembraria cidades próximas de Catanduva como Itajobi: Microrregião de Catanduva com 11 cidades (Ariranha, Catanduva, Catiguá, Elisiário, Embaúba, Novais, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Santa Adélia e Tabapuã) Microrregião de Novo Horizonte (Irapuã, Itajobi, Marapoama, Novo Horizonte, Sales e Urupês) ainda contaria com as microrregiões de Fernandópolis (11 cidades), Jales (23 cidades), São José do Rio Preto (33 cidades), Votuporanga (nove cidades), Nhandeara (nove cidades).

Para conferir a proposta de criação de novas microrregiões no estado para analise de flexibilidade do avanço da covid-19: http://www.facesp.com.br/midia/novas-sub-regioes/plano-facesp-proposta-de-nova-microrregionalizacao.pdf.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

