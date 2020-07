Fábrica de Álcool em Catanduva é Fechada Pela Polícia Federal

Uma suposta fábrica clandestina de álcool 70% em Catanduva foi fechada pela Polícia Federal de São José do Rio Preto e o proprietário do estabelecimento foi preso. Para a PF, o local de produção não possuía documentações nem autorização das autoridades sanitárias para o envasamento e venda dos produtos.

Policiais federais apreenderam ontem pela manhã, aproximadamente 10 mil litros de álcool e 1,9 mil frascos prontos para a venda. Além de 25 mil embalagens, documentos e produtos destinados ao envasamento do álcool 70% líquido e em gel.

De acordo com a PF, as investigações iniciaram depois receber informações sobre a possível fabricação ilegal de álcool em gel e líquido na cidade. “Após investigações e diligências, os federais confirmaram as informações e a localização do galpão clandestino da fábrica, que estava identificado com uma placa de “aluga-se”, mas na verdade estava ocupado por uma fábrica clandestina de álcool, que produzia milhares de unidades do produto ilegal há alguns meses”.

Ainda segundo a PF, durante as investigações, os federais conseguiram registrar a entrada de caminhões tanque que transportavam litros de álcool até o galpão considerado clandestino. “No flagrante realizado pela PF hoje (ontem), um homem foi preso e conduzido à sede do órgão em São José do Rio Pret, juntamente com todos os produtos, embalagens e documentos apreendidos no local”, informou a Polícia Federal.

Segundo a polícia, as investigações indicam que a empresa vendia o produto para hospitais, supermercados e outros estabelecimentos.

“Esta conduta criminosa pode ter sujeitado consumidores a riscos à saúde em razão da exposição a várias doenças, entre elas a Covid-19, pois não há eficiência comprovada e a marca comercializada não tem registro ou autorização para venda, mas estava sendo comercializada para todo o país”.

De acordo com o delegado federal Cristiano Pádua da Silva, barracão não havia laboratório, nem segurança aos funcionários. Além disso, os produtos eram comercializados com notas fiscais, mas com endereço que hoje é um prédio abandonado em Catanduva.

“Não havia profissionais com formação específica e todos os produtos eram fabricados de forma artesanal. Com marcações nos tonéis”, afirmou o delegado.

Equipes da vigilância sanitária estadual e municipal, que acompanharam os policiais federais e atestaram a clandestinidade e a ilegalidade na fabricação dos produtos devem determinar o imediato recolhimento da marca para evitar que os consumidores sejam expostos aos riscos inerentes à fabricação clandestina do produto. O material apreendido também está sendo analisado e está sob a responsabilidade das autoridades sanitárias estadual e local. Amostras dos produtos seguiram para a sede da PF.

Ainda segundo Silva, a média de valores produzidos era em torno de R$ 210 mil por semana.

Ainda segundos os agentes, a conduta criminosa é tipificada no Código Penal Brasileiro no artigo 273, com pena severa, que pode chegar até a 15 anos de reclusão em razão do risco à saúde da população. O fabricante, que foi preso, foi ouvido pelo Delegado Federal Cristiano Pádua da Silva e encaminhado a Cadeia, onde permanecerá à disposição da Justiça.

“A PF agora vai continuar com as investigações objetivando identificar outros integrantes deste grupo criminoso, que pode ter fabricado e comercializado milhões de litros de produtos produzidos ilegalmente para várias cidades do país”, finaliza a PF.

Em nota, a Vigilância Sanitária de Catanduva afirma que procedimentos foram adotados depois do flagrante feito pela Polícia Federal. Dentre eles, foi feita a coleta de amostras de nove produtos fabricados no local. O material será encaminhado para análise no Instituto Adolfo Lutz, por conta da suspeita de adulteração.

“A Vigilância Sanitária também determinou o imediato recolhimento da marca Próalcool para evitar que os consumidores sejam expostos aos riscos inerentes à fabricação clandestina do produto. Isso porque a investigação apontou que a empresa vendia a mercadoria a hospitais e supermercados, além de outros clientes”.

Foram elaborados autos de infração e de imposição de penalidade (interdição total e apreensão de produto), termo de coleta de amostra de produto. O próximo passo consiste na comunicação entre Vigilância Sanitária Estadual aos órgãos locais sobre a proibição da comercialização dos produtos fabricados pela empresa investigada. O setor também deve reforçar o alerta para não utilização do produto a quem adquiriu a mercadoria.

Karla Konda

Editora Chefe

