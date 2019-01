Exposição Inédita do Mickey em Rio Preto é Atração Para Catanduvenses

Desde o início desta semana, Rio Preto se tornou palco de uma atração inédita – ‘Mickey, The True Original’. A atividade é inspirada nos 90 anos da primeira aparição do personagem icônico da Disney e promete alegrar ainda mais o período de férias de criançada. A novidade agitou as redes sociais e vários foram os catanduvenses que já manifestaram interesse em levar os filhos para conferirem de perto a exposição.

A visita será aberta ao público e acompanhada por monitores especializados para deixar o passeio ainda mais divertido e seguro. A atividade é indicada para crianças de 4 a 12 anos. Os horários de visitação são: de segunda a sexta-feira, das 13 horas às 21 horas, aos sábados, das 10 horas às 22 horas, e domingos e feriados, das 14 horas às 20 horas em um shopping localizado na cidade.

O evento é dividido em quatro espaços principais, todos inspirados no mais famoso ratinho do mundo e cheios de interatividade. Logo na entrada, todos poderão ver a evolução do personagem ao longo de suas nove décadas de existência no Painel Linha do Tempo, que reúne imagens de algumas das versões do Mickey.

No segundo cenário, denominado Mesa de Luz, toda a família poderá fazer a reprodução de desenhos do Mickey em mesas iluminadas. Em seguida, os visitantes seguem para a Oficina de Animação, onde poderão elaborar animações próprias com blocos de papel.

Para finalizar, a Biblioteca, o maior dos cenários, garante encantos a todos com diversas ações interativas, como: TV, tapete com projeção e diversos elementos remetendo à história do Mickey.

A história

Mickey Mouse, sem dúvidas, é um dos personagens mais amados e conceituados da cultura pop. Criado por Walt Disney em 1928, fez sua estreia oficial em 18 de novembro no curta ‘Steamboat Willie’.

Já a estreia do Mickey na televisão dos Estados Unidos foi em 1950, no especial natalino ‘One Hour in Wonderland’. O sucesso em todas as áreas em que marcava presença levou o roedor de orelhas redondas ao maior prêmio do cinema mundial: o Oscar. Walt Disney ganhou o prêmio pela criação do personagem em 1932. Já em 1988 o próprio Mickey estreou no evento de entrega da estatueta.

O personagem da Disney é considerado um marco para a indústria de animações por ser o primeiro desenho que se espalhou por diversos países. Símbolo da Walt Disney Company, como curiosidade, Mickey tem diferentes nomes em alguns países: na Itália, é Topolino, na Alemanha, Micky Maus, e na Espanha, Raton Mickey.

‘Mickey, The True Original’ fica localizado na Praça de Eventos, Piso Térreo do Iguatemi São José do Rio Preto, até o dia 27 desse mês.

Da Reportagem Local