Exportações Somam U$ 34,72 Bilhões em Seis Meses no Estado

Apesar do valor, houve queda de 4,5 % em relação ao mesmo período de 2018

No acumulado de janeiro a julho de 2019, as exportações do Estado de São Paulo1 somaram US$28,06 bilhões (21,6% do total nacional) e as importações2 US$34,72 bilhões (34,2% do total nacional), registrando deficit comercial de US$6,66 bilhões. Em relação ao mesmo período de 2018, houve queda nas exportações (-4,5%) e também nas importações (-0,9%); essa conjunção de desempenhos resultou em maior deficit (18,1%) na balança paulista neste período em 2019 na comparação com igual período de 2018.

Na análise setorial do agronegócio, o resultado de janeiro a julho de 2019, na comparação com o mesmo período de 2018, indica que o agronegócio paulista apresentou quedas nas exportações (-14,1%), atingindo US$8,46 bilhões e nas importações (-5,1%), somando US$2,80 bilhões, registrando dessa forma superavit de US$5,66 bilhões. Embora positivo, o saldo comercial nos sete primeiros meses de 2019 é inferior (-18,0%).

Os cinco principais grupos nas exportações do agronegócio paulista, de janeiro a julho de 2019, foram: complexo sucroalcooleiro (US$2,15 bilhões, sendo que desse total o açúcar representou 80,7% e o álcool 19,3%), seguido do complexo soja (US$1,18 bilhão), do setor de carnes (US$1,09 bilhão, em que a carne bovina respondeu por 88,9%), dos produtos florestais (US$1,05 bilhão, com participações de 56,5% de papel e 34,3% de celulose), e de sucos (US$918,04 milhões, dos quais 96,5% referentes a sucos de laranja). Esses cinco agregados representaram 75,5% das vendas externas setoriais paulistas.

Na comparação com o mesmo período de 2018, houve importantes variações, todas negativas nos valores exportados dos principais grupos de produtos da pauta paulista, com destaque para o complexo sucroalcooleiro (-26,9%), complexo soja (-22,3%), carnes (-4,4%), produtos florestais (-0,7%) e sucos (-26,1%). Além desses produtos, o café, tradicional produto do agronegócio paulista, com exportações de US$358,47 milhões em 2019, apresentou alta de 24,9% em relação a 2018. Essas variações nas receitas do comércio exterior são derivadas pela composição das oscilações tanto de preços como de volumes exportados.

A participação das exportações do agronegócio paulista no total do estado diminuiu 3,4 pontos percentuais, enquanto a participação das importações caiu 0,3 ponto percentual, comparando-se os resultados dos sete primeiros meses de 2019 aos de 2018. Na análise setorial, as exportações do agronegócio brasileiro de janeiro a julho de 2019 apresentaram redução (-4,0%) em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando US$56,61 bilhões (43,5% do total nacional). Já as importações recuaram em menor nível (-2,0%) no período, registrando US$8,13 bilhões (8,0% do total nacional).

Os cinco principais grupos nas exportações do agronegócio brasileiro, de janeiro a julho de 2019, foram: complexo soja (US$22,14 bilhões), carnes (US$8,89 bilhões, com a carne de frango representando 45,6% desse total, e as carnes bovina e suína com 41,9% e 9,5%, respectivamente), produtos florestais (US$8,24 bilhões, com participações de 60,9% de celulose e 24,6% de madeira), complexo sucroalcooleiro (US$3,26 bilhões, dos quais 86,2% de açúcar) e o grupo de cereais, farinhas e preparações (US$3,17 bilhões, sendo 85,7% do milho em grão). Esses cinco grupos agregados representaram 80,7% das vendas externas setoriais brasileiras.

