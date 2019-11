Expo Arte Naïf estará disponível para visitação até sábado na Pinacoteca

EEsta será a última semana da Expo Arte Naïf, do artista catanduvense Marcelo Castor Ramos, o Tchello. No total, são 34 obras expostas na Pinacoteca Municipal João Nasser que ganhou cores e formas com a exposição. O evento foi promovido pela Prefeitura de Catanduva em parceria com a Secretaria de Cultura.

De acordo com a mentora do pintor Ana Vero, essa é a primeira exposição de Tchello e o primeiro contato do pintor com a arte foi em 2014. “Vi que a pintura do Marcelo era diferente e me chamou a atenção. Comecei a levar o caderno de desenho, mas percebi que ele não seguia o estilo acadêmico, sendo que o que via eram traços de desenhos, lembrando a Arte Naïf. Esta era a sua forma de ver o mundo, comunicando-se através da arte”, comentou.

Arte Naïf é um termo usado para designar um tipo de arte popular e espontânea. A palavra naïf é uma palavra francesa que tem como significado algo que é “ingênuo ou inocente” e possui características baseadas na simplificação dos elementos e costuma exibir grande quantidade de cores, valorizando a representação de temas cotidianos e manifestações culturais do povo. Geralmente é produzida por artistas autodidatas, os seja, que não possuem conhecimento formal e técnico de arte, mas que exibem produções em que outros princípios são considerados, como a autenticidade.

A exposição será até 23 de Novembro, com visitação de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h e aos sábados, das 9h às 13h. A entrada é gratuita. Há atendimento em horários especiais, desde que pré-agendados, além de visitas guiadas. Informações e agendamentos podem ser feitos pelo telefone 3522-4815.

Myllayne Lima

Da Reportagem Local