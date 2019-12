Exibição De Atividades Desenvolvidas Nos Projetos Do CAIC Acontece Hoje

A comunidade que vive no bairro Solo Sagrado tem um convite especial para hoje, dia 6 de dezembro. Será apresentada, no CAIC, a Mostra das Oficinas e dos Trabalhos desenvolvidos com crianças e jovens do programa. O evento começa a partir das 9h00 horas e terá diversas atrações que prometem unir pais, alunos e familiares.

A diretora Elizabeth Boni Jorge explica, em nota, que o convite foi encaminhado pela direção para pais e responsáveis, mas que toda a comunidade também pode participar da programação. “Na Mostra será possível conferir dança, taekwondo, banda, trabalhos artísticos, coral, até mesmo a horta produzida pelos próprios alunos. Fica o convite para avós, tios, primos, todos acompanharem e representarem os pais que trabalham no horário em que terá início a mostra”.

O projeto ‘Brincando e Aprendendo’, atualmente desenvolvido no CAIC, atende a crianças no período da manhã e tarde. Durante o contraturno escolar, o lúdico se faz presente e traz diversos ensinamentos. Já o CAIC Jovem oferece, aos integrantes, cursos profissionalizantes e capacitações para garantir oportunidades no mercado de trabalho.

“No total, são 300 estudantes, entre crianças e adolescentes. Os alunos recebem duas refeições por período: café da manhã e almoço ou lanche da tarde e jantar. As turmas são divididas por idade e ano escolar. Para participar, as crianças ou jovens precisam estar matriculados, além de ter frequência regular na escola”, ressalta a informação oficial.

Vale ressaltar que o CAIC fica localizado na rua Antonio Zancaner, número 630, no Solo Sagrado.

