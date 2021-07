EXEMPLO: Músico de 72 anos toca em diversos pontos da cidade e leva esperança aos catanduvenses

Ele passa pelo Hospital Emílio Carlos, Ambulatório Médico de Especialidades de Catanduva (AME) e também no estacionamento do Supermercado Iquegami

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Esperança por dias melhores. Com esse intuito Edvaldo Gonçalves, de 72 anos, leva a música a diversos locais da cidade. O catanduvense percorre hospitais, supermercados e ruas do município tocando através da gaita músicas tradicionais brasileiras e argentinas.

“Eu gosto do som da gaita que é muito bom, o povo gosta. O som é suave é as pessoas ficam alegres”, contou Edvaldo.

O catanduvense passa pelo Hospital Emílio Carlos, Ambulatório Médico de Especialidades de Catanduva (AME) e pelo estacionamento do Supermercado Iquegami. Além de levar a música, Edvaldo também arrecada alimentos e quantia em dinheiro que é destinada a famílias em situação de vulnerabilidade.

“Eu arrecado leite e dou para as crianças onde os pais não podem comprar. Ontem eu arrecadei dez caixinhas de leite, em casa tem uma que abri pra eu tomar quentinho com café, o restante eu doei. O que eu arrecado hoje e amanhã será doado. Eu vou a um sacolão e na feira da Vila Celso próximo a minha casa e eles doam uma caixa grande com legumes e frutas fresquinhos e eu divido com vizinhos”, destaca.

Edvaldo contou ao Jornal O Regional que realiza essa ação há 20 anos. “Eu toco para alegrar as pessoas e ajudo a todos de bom coração”, completa.