Exames e Atendimentos Gratuitos À População Feitos Pela FPA

Acontece hoje (21) na Praça Monsenhor Albino (Matriz), das 9h às 12h, orientações e atendimentos gratuitos à população com todos os departamentos da Fundação Padre Albino . No evento “Fundação Padre Albino na praça”, o Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA), com seus dez cursos, os hospitais Emílio Carlos, Padre Albino e de Câncer, o Recanto Monsenhor Albino, Museu Padre Albino, Colégio Catanduva, o Padre Albino Saúde e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) oferecem à comunidade orientações, exames e atividades de lazer. Já o curso de Agronomia, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, doará mudas frutíferas e nativas e dará noções de educação ambiental. O curso de Biomedicina fará tipagem sanguínea e dará informações diversas sobre saúde, envolvendo alunos e temas específicos das ligas do curso (Hematologia e Banco de Sangue, Imunologia Clínica e Aplicada, Estética Clínica, Acupuntura e Fitoterápicos e Plantas Medicinais). O curso de Direito terá como foco a orientação da cidadania. Os professores estarão acompanhados por alunos participantes de projetos de extensão desenvolvendo atividades de orientação à população com entrega de cartilhas temáticas, preenchimento de questionários etc. Os cursos de Educação Física farão avaliação física: Percentual de Gordura Corporal; Percentual de Massa Muscular; Análise Postural; RCQ (Relação Cintura-Quadril); IMC (Índice de Massa Corporal) e Flexibilidade. O curso de Farmácia fará conscientização sobre os perigos da automedicação, orientações sobre o descarte correto de medicamentos vencidos, aferição de pressão arterial e realização de glicemia capilar, orientações gerais sobre o uso de protetores solares e distribuição de amostras grátis e exposição de plantas medicinais e produtos fitoterápicos elaborados pela Liga de Plantas Medicinais e Fitoterapia e Liga Acadêmica de Farmácia. A Liga de Infectologia do curso de Medicina fará aplicação de testes rápidos nos pacientes (HIV e demais DSTs) e o curso de Pedagogia abordará a literatura infantil, com foco na vida e obra de Monteiro Lobato e tema O Sítio do Pica Pau Amarelo, e vai doar livros infantis para a população, além de desenhos, histórias e brincadeiras.

O Padre Albino Saúde fará exame de anemia e, com a presença de oftalmologista, exame de acuidade visual, acupuntura, vai distribuir pipoca e algodão doce e, como atração, a prateleira maluca. O Hospital Emílio Carlos vai levar o Circuito do Idoso. O Hospital Padre Albino fará dinâmica de higienização das mãos; distribuirá folhetos e camisinhas; terá instalação para fotos Click Aqui, ação de Fisioterapia e tipagem sanguínea. O Hospital de Câncer de Catanduva dará informações sobre seu funcionamento, cadastramento de doadores e orientações sobre prevenção e tratamento do câncer por alunos do curso de Medicina da UNIFIPA.

E o AME Catanduva levará o Projeto AME ao próximo e vai distribuir mudas e o Recanto Monsenhor Albino terá atividade lúdica e esclarecimentos referentes à instituição. O encerramento é as 19h com missa na Igreja Matriz.

Ariane Pio

Da reportagem local