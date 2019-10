Exame de Sexagem Fetal se Torna Opção Para Pais ‘Curiosos’

O exame de sexagem fetal, que é realizado para saber o sexo da criança antes mesmo do primeiro ultrassom, é essencial para os pais que não querem esperar muito para descobrir neste momento em que alegria se mistura à curiosidade. O serviço, que é particular, já chegou em Catanduva através do Laboratório Unimed.

O exame pode ser realizado a partir da oitava semana de gestação. A gestora administrativa do Laboratório, Márcia Abreu, ainda comenta a respeito do exame: “não há necessidade de preparo, nem mesmo jejum. A coleta é semelhante ao exame de hemograma”. A coleta na unidade pode ser realizada de segunda a quinta-feira, das 6h00 às 16h00, e às sextas-feiras, no período da manhã. O prazo para retirar o resultado é de cinco dias.

Já a técnica de enfermagem Michele Karen Martins, que esteve no laboratório no final de setembro, com dez semanas de gestação, comentou: “será meu primeiro filho(a). Estou com muita ansiedade em saber se serei mãe da Maria Clara ou do Gael”, disse. Michele ressaltou, ainda, que o resultado será revelado em um chá surpresa.

O exame garante 99,9% de acerto e também identifica frações de DNA do bebê no plasma da mãe. A presença do cromossomo Y (masculino) indica que é um menino; já a ausência dele, indica uma menina. No caso de gestação de gêmeos (monozigoto – gerado na mesma placenta), é possível descobrir o sexo dos dois fetos. Se for bivitelino (placentas distintas), é possível identificar o sexo de pelo um dos bebês. Se não for detectado o cromossomo “Y”, dará para distinguir os dois sexos, ou seja, gêmeas.

Vale ressaltar, ainda, que a Unimed Catanduva fica localizada na rua 13 de maio, número 1355. O telefone para contato para outras informações é o (17) 3531-3125, e WhatsApp: (17) 9 9247-7980.

