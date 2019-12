Ex-Diretor Do Inpe É Nomeado Um Dos 10 Cientistas Do Ano Pela Revista Britânica ‘Nature’

Ricardo Galvão, físico e ex-diretor do Inpe – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi escolhido pela revista científica ‘Nature’ como um dos 10 cientistas de maior destaque e importância para a ciência no ano de 2019. A relação completa da ‘Nature’s 10’ será publicada na próxima terça-feira, dia 17 de dezembro.

O físico, que comandava o instituto desde 2016, foi exonerado do cargo no dia 7 de agosto deste ano após rebater críticas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em relação aos dados do INPE, que indicavam aumento de 88% do desmatamento na Amazônia em relação a 2018. O embate teve, como consequência, uma forte repercussão na comunidade científica brasileira e internacional.

Bolsonaro disse, no mês anterior à exoneração, que os números divulgados são mentirosos e não coincidiam com a realidade, sugerindo, ainda, que Galvão “parece até que está a serviço de alguma ONG”. Naquela mesma ocasião, a revista britânica publicou um artigo que repercutia os dados do Inpe sobre a Amazônia, bem como a posição do Presidente da República em questionar os dados científicos. O ex-diretor chegou a trocar farpas, também, com o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Quem está à frente do instituto, atualmente, é o oficial da Aeronáutica Darcton Policarpo Damião.

Ricardo Galvão

Estando no Inpe desde 1970, ele teria o mandato à frente do órgão até 2020. Galvão é formado em Engenharia de Telecomunicações pela UFF – Universidade Federal Fluminense, mestre em Engenharia Elétrica pela Unicamp – Universidade de Campinas e doutor em Física de Plasmas Aplicada pelo MIT – Massachusetts Institute of Technology. Ele acumula, ainda, livre-docência em Física Experimental na USP – Universidade de São Paulo.

