Ex-Comandante da PM e Diretor de Trânsito de Catanduva Recebe Homenagem

O Coronel da Polícia Militar José Carlos Xavier, ex-comandante da PM de Catanduva e ex-diretor de trânsito da cidade, participou, na manhã do dia 28 de maio, a convite do comandante da Escola Superior de Formação de Soldados de Pirituba, de uma solenidade em Pirituba (SP) onde foi homenageado pela sua destacada participação na “Campanha de Registro”, no Vale do Ribeira.

Tal campanha envolveu, no dia 10 de maio de 1970, uma tropa da PM que foi emboscada por terroristas, fato que culminou com o assassinato brutal do tenente da PM Mendes Junior, e que depois foi condecorado herói e patrono da PM de SP.

“Na homenagem, usei a palavra para exaltar a condição do Policial Militar na segurança do cidadão, bem como a atuação na restrita ação legal, já que o Estado dispõe da Polícia Judiciária e da Justiça para a promoção da segurança pública e da justiça à população. Foi um momento de muita emoção a quem serviu a três corporações militares: Exército no Batalhão da Guarda Presencial, Polícia Militar do Distrito Federal e depois Polícia Militar paulista”, comentou o Coronel Xavier.

Xavier também lembrou que a Campanha do Vale do Ribeira está registrada em seu livro “Tributo a um Herói”, publicado em 2013. No evento do dia 28 de maio, ele autografou livros a oficiais, praças e alunos. “Agradeço a presença de meus filhos e neta, além de meus instrutores, fontes do saber que nos preparam para as missões”, finalizou.

Ariane Pio

Da Reportagem Local