Ex-Alunas Da Etec Desenvolvem Aplicativo ‘Lody’ Para Enfrentar Sintomas Da Menopausa

Os sintomas como distúrbios do sono e alterações de humor que afetam as mulheres na menopausa têm um impacto negativo no estado físico e emocional de quem vive essa fase. A novidade, no entanto, é que a tecnologia pode ser uma forte aliada no controle desse desconforto.

É o que promete o aplicativo Lody, desenvolvido por ex-alunas do curso técnico de Informática para Internet integrado ao Médio (Etim) da Escola Técnica Estadual (Etec) Jorge Street, de São Caetano do Sul. Batizado com um nome que mescla as palavras do inglês lady e body, o app foi criado como uma ferramenta educativa para tirar dúvidas sobre a saúde e combater tabus e preconceitos relacionados a essa fase, além de estimular os cuidados com a saúde.

Um dos recursos da plataforma é um quiz com perguntas sobre os sintomas físicos e emocionais da usuária. As respostas são tabuladas e geram gráficos que dão um panorama da saúde da mulher em um determinado período.

“O app é uma espécie de diário íntimo para facilitar as consultas médicas. As anotações ajudam as pacientes nos relatos sobre sintomas e cuidados que estão tomando”, explica Isabella Teixeira, uma das desenvolvedoras do aplicativo.

O conteúdo do Lody inclui ainda vídeos com médicos e psicólogos de diferentes áreas explicando sobre a diferença entre climatério e menopausa, reposição hormonal, câncer, pólipos, endometriose e tratamentos alternativos para os sintomas da menopausa. A Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo (Sogesp) foi uma das fontes consultadas pelo grupo. O aplicativo está disponível para dispositivos Android e pode ser baixado gratuitamente pela Play Store.

Ariane Pio

Da Reportagem Local