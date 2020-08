Ex-aluna de Nutrição do Imes Defende Tese de Doutorado pela Unifesp

A ex-aluna do curso de Nutrição do Imes Catanduva Fernanda Garcia dos Santos defendeu, de forma online, sua tese de doutorado no último dia 28, via Meet. A pesquisa teve como título “Influência dos ingredientes alternativos na qualidade de pães sem glúten: um estudo integrado da vida de prateleira, do perfil sensorial e da resposta glicêmica dos produtos”, e, ao final, obteve aprovação pela banca.

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Instituto Saúde e Sociedade, no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde, sob a orientação da Profa. Dra. Vanessa Dias Capriles. A comissão também apresentou como membros titulares a Profa. Dra. Renata Puppin Zandonadi (Faculdade de Ciências da Saúde – Universidade de Brasília), a Profa. Dra. Ana Carolina Conti e Silva (Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista), a Profa. Dra. Maria Teresa Pedrosa Silva Clerici (Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas) e a Profa. Dra. Semíramis Martins Álvares Domene (Instituto de Saúde e Sociedade, Universidade Federal de São Paulo).

Fernanda obteve financiamento da Bolsa de Doutorado concedida pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) – contemplado em 3º lugar no Prêmio Jovem Cientista, além de dois auxílios à pesquisa concedidos pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Pela linha de pesquisa recebeu três prêmios, dentre eles o SBAN ILSI, em 1º lugar na categoria Ciências dos Alimentos, Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, e o International Life Science Institute, SBAN ILSI.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook