Eventos Festivos Sem Cunho Eleitoral Podem Ser Realizados Na Véspera Das Eleições

Com a suspensão de eventos para evitar aglomeração por causa do coronovirus neste ano de 2020, muitos eventos como casamentos, aniversários, entre outros tiveram que ser adiados para datas onde o Governo Estadual, já espera ter um número de casos infectados mais baixos.

Catanduva segue agora na fase amarela e com 28 dias depois poderá haver eventos desses tipos seguindo as regras decretadas para não haver aglomerações e falta de higiene necessária para evitar o vírus.

A questão é que muitos casais deixaram data reservadas de casamentos no dia 14 de novembro, e o governo estabeleceu que as eleições que aconteceriam em outubro passassem para 15 de novembro.

Procuramos o Cartório da 40ª Zona Eleitoral de Catanduva para tirar as duvidas se poderão ser realizados eventos na véspera das eleições, Marcelo Micena, chefe do Cartório Eleitoral, comentou que sim, poderá haver eventos festivos como casamentos e aniversários desde que não usem para promover candidatos ou candidatos que estejam convidados não façam propaganda por votos. Já o que Marcelo ressaltou foi que os anfitriões estarão sujeitos a outro tipo de autoridade como vigilância sanitária e a fiscalização, já que existem as regras sanitárias, fora isso não há problema em relação às eleições 2020.

Na lei está determinado o seguinte: É proibido fazer propaganda por qualquer meio na véspera e no dia da eleição; Não pode haver aproveitamento dos eventos festivos ou outros, no sentido de serem entendidos como propaganda eleitoral; Em eventos que impliquem a deslocação de eleitores para fora dos locais em que estejam recenseados devem criar-se condições para que estes possam votar; É proibido perturbar o regular funcionamento das assembleias de voto, o que pode implicar que um evento se realize em local distante das mesmas; É proibida a caça no dia da eleição. Os candidatos podem participar em evento que se realize na véspera e/ou no dia da eleição? Podem participar. Porém, não devem assumir uma posição de relevo na realização dos eventos, nem podem praticar quaisquer atos que, direta ou indiretamente, possam ser entendidos como propaganda eleitoral ou contribuir, de alguma forma, para que outrem os pratique.

Ariane Pio

Da Reportagem Local