Evento Reúne Especialistas Em Tecnologia Sobre Inclusão Digital Para Terceira Idade

A cidade de São Paulo recebeu ontem (18) duas palestras voltadas para a inclusão digital do público 60+. A ação faz parte da Rede Amigo do Idoso, criada este ano pela Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (FAPETEC). O objetivo da iniciativa foi impactar este público sobre a importância das ferramentas digitais tanto para a inclusão digital segura como para a reintegração no mercado de trabalho.

Dois temas foram parte do encontro. O primeiro foi “Comunicação e Longevidade”, abordado pelo estudioso dos impactos da ciência e da tecnologia na longevidade e influenciador 50+, Ricardo Mucci. Já a segunda palestra teve como tema “Uma rede para todos – compartilhar para somar”, ministrada pelo profissional de Tecnologia da Informação José Geraldo Magalhães, que falou sobre a importância das redes sociais como instrumento de inclusão e socialização. O evento aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo.

O objetivo da Rede Amigo do Idoso é integrar, por meio dos conselhos municipais dos idosos do Estado de São Paulo, um conjunto de ações públicas e privadas, voltadas para a valorização e promoção da qualidade de vida do público 60+. A ação envolve a realização de 32 palestras gratuitas, programadas para acontecerem em novembro e dezembro de 2019 e maio de 2020, em 15 cidades-polo de São Paulo, além da capital paulista.

Além de São Paulo, a programação envolve os seguintes municípios: Araçatuba, Araraquara, Barretos, Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Franca, Marília, Presidente Prudente, Bauru, São José dos Campos, Santos, Sorocaba e Santos e assim expandir como meta 132 cidades paulistas. Catanduva está dentro das prováveis cidades para o evento pois para participação precisam que tenha população acima de 50 mil habitantes.

Além da rodada de palestras, a FAPETEC criou o portal www.raisp.org.br, espaço para promover a inclusão digital do público 60+. O portal também conecta os usuários aos Conselhos Municipais do Estado e traz notícias com dicas de saúde, serviços, finanças e políticas públicas. Há ainda uma versão do Estatuto do Idoso para baixar em formato PDF.

A presidente do Conselho Estadual do Idoso, Vera Luzia do Nascimento Fritz, afirma que a Rede reforçará as ações dos Conselhos. “Na medida em que os conselhos tiverem acesso ágil às informações que permeiam o envelhecer, o trabalho terá melhor qualidade e atingirá objetivos gerais que é a melhoria na política pública municipal, estadual e nacional.”

Ariane Pio

Da Reportagem Local