Evento Online E Gratuito Aborda Os Desafios Do Agronegócio No Brasil Tem Inscrições Abertas

A ABAG (Associação Brasileira do Agronegócio) e o TD (TransformaçãoDigital.com) realizará o Agro Experience, evento que acontece de 3 a 5 de novembro, 100% gratuito e online, onde serão debatidos os desafios do agronegócio em três frentes: Inovação, Sustentabilidade e Comunicação. As inscrições já podem ser feitas.

Nos três dias de evento, serão mais de 40 convidados, com quase 20 horas de conteúdos exclusivos. Entre os temas que serão debatidos estão a importância da inovação nos mais variados segmentos do agro, a situação das florestas do Brasil, legislação ambiental, o fortalecimento do setor produtivo e a integração entre meio ambiente e agronegócio.

O Agro Experience será comandado pela jornalista Lilian Munhoz, editora-chefe e apresentadora do Jornal Terraviva, no canal de agronegócios do Grupo Bandeirantes. Ela faz a curadoria do evento juntamente com o TD e a Abag. A programação inclui entrevistas com Cléber Soares, diretor de Inovação do Ministério da Agricultura; Marcelo Morandi, chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente; Roberto Rodrigues, coordenador de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas; Marcos Fava Neves, professor e escritor; Mariana Vasconcelos, CEO da Agrosmart; Samanta Pineda, advogada especializada em Meio Ambiente e Agronegócios, entre outros.

O encontro também terá painéis internacionais, incluindo um com cinco adidos agrícolas da China, Estados Unidos, Europa e Arábia Saudita, que contam sobre o trabalho realizado por eles na abertura de novos mercados para o agronegócio brasileiro no exterior. Outro painel de destaque é o dos correspondentes internacionais, com jornalistas e comunicadores que atuam no exterior e contam como o Brasil está sendo visto lá fora. Também na trilha comunicação, um painel com influenciadores digitais sobre a comunicação do agronegócio nas redes sociais.

Na trilha sustentabilidade e inovação, destaque para o painel sobre novos modelos de desenvolvimento e o papel do agro, com Marina Grossi, presidente do CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável), Marcello Brito, presidente da ABAG, e André Guimarães, diretor executivo do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia). Além disso, para falar sobre os avanços do agronegócio nas últimas décadas, um painel reúne o fundador da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Alysson Paolinelli, juntamente com o atual presidente, Celso Moretti. Todas as informações sobre o Agro Experience, como a lista completa de convidados, trilhas e inscrições estão disponíveis no site do evento, que pode ser acessado: https://agro-experience.com/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local