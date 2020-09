Evento Online de Inovação Aberta Reúne Especialistas em Encontro Com Startups e Corporates

Com o objetivo de promover a troca de experiências, aprendizado e networking entre startups e grandes corporações, o SEBRAE e o Open Innovation Brasil realizam um encontro de inovação aberta, o “1º Encontro Open Innovation BR Novo Normal”. O evento virtual será realizado no dia 17 de setembro, das 9h às 17h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo https://bit.ly/31sHqHJ.

A programação do evento é focada em inovação aberta e mudança de mindset corporativo, visando fortalecer a cultura da inovação e da aproximação. Serão realizados debates, palestras e apresentações do SEBRAE. O evento é voltado ao público de startups, indústrias, varejo, serviços e comunidade acadêmica. O diretor técnico do SEBRAE Nacional, Bruno Quick, participará da abertura, assim como o diretor superintendente do Sebrae em Santa Catarina, Carlos Henrique Ramos Fonseca.

Participam também os palestrantes especialistas em open innovation, o Head em inovação aberta da Unimed, Alexandre Grenteski, o líder de inovação aberta da Vale, Alexandre Mosquim, a coordenadora do Inotiva, Jéssica Luz dos Santos, o responsável na área de Negócios Digitais da Malwee, Illan M Sztejnman e o CEO da Showkase, Jefferson Araújo. Posteriormente, haverá um espaço para perguntas e respostas.

Para Carlos Henrique, essa experiência será engrandecedora para a comunidade empresarial que busca solucionar seus desafios de inovação. “O empreendedorismo é um dos atores do desenvolvimento humano e econômico, e a participação da comunidade empresarial, governamental e acadêmica será uma ótima oportunidade para troca de aprendizados. O conhecimento adquirido no evento certamente será muito útil para alavancar o segmento das startups, e contribuirá para o fortalecimento do ecossistema de inovação catarinense”, afirma.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local