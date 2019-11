Evento em prol da AVCC será amanhã no Clube de Tênis

Nesta sexta-feira (22), haverá o “Sextou Seo Boteco”, às 19h, no Espaço Eventos II do Clube de Tênis de Catanduva. O evento será promovido pela Loja Maçônica Prof. Virgílio de Arruda Mendes e contará com a participação do Dj Ricardinho e Banda Projeto Raízes. Parte do valor arrecadado será revertido para a Associação Voluntária de Combate ao Câncer – AVCC.

De acordo com João Rinaldi, vice presidente da AVCC, eventos como esse ajudam na manutenção da entidade. “O evento é realizado por alguns irmãos da maçonaria que são voluntários da AVCC e a quantia arrecadada será utilizada em obras que serão concluídas, também para a compra de mantimentos, para que possamos oferecer um serviço de qualidade para pacientes acometidos pelo câncer”, comentou.

O cardápio inclui pasteis, bolinho de bacalhau, frango a passarinho, linguiça acebolada, mandioca frita. As bebidas são a parte. Os convites são limitados e podem ser adquiridos na Secretaria do Tênis no valor de R$50. “No total são 270 convites, ou seja, um número limitado. Quem quiser garantir seu convite orientamos que dirija-se ao ponto de venda, também estaremos vendendo no dia do evento alguns convites na portaria”, explicou João Rinaldi.

Para saber mais sobre a Associação ou realizar doações, basta entrar em contato através do telefone (17)3523-5026 ou 99791-5059. A instituição fica localizada na Av. São Vicente de Paulo, 1060.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local