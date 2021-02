“Eu Ajudo na Lata” da Unimed Realiza Doação de Cadeiras de Rodas e Banho ao Lar São Vicente

A Unimed Catanduva, por meio do “Eu Ajudo na Lata” – campanha liderada pelo Sistema Unimed entregou na manhã de terça-feira, 23, uma cadeira de rodas e duas cadeiras de banho para o Lar São Vicente de Paula, em Catanduva. A doação foi possível graças ao envolvimento da comunidade e dos colaboradores da cooperativa que, durante 11 meses, arrecadaram 150 quilos de lacres. O metal foi vendido e o valor obtido foi destinado à compra dos equipamentos. “As cadeiras serão muito úteis. Temos cerca de 30 cadeirantes que dependem muito deste meio de locomoção. Queremos agradecer a todos que contribuíram para que a doação chegasse até aqui”, disse a irmã Helena Marina Ludovico, coordenadora do lar.

“A ação visa ao bem de todos. Com o auxílio da comunidade e dos nossos colaboradores, conseguimos ajudar mais uma instituição. Se cada um contribuir um pouco podemos, sempre, fazer a diferença. Além disso, contribuímos para um mundo mais sustentável com o incentivo da reciclagem”, disse o médico intensivista Marco Aurélio Guardia, cooperado da Unimed Catanduva que esteve presente na entrega.

Um diferencial da campanha foi também a parceria com Grupo Escoteiro Cidade Feitiço – 205º/SP, de Catanduva, já renovada para 2021. “ Os escoteiros têm o objetivo de ajudar. Mesmo em um ano atípico, tivemos boa adesão de arrecadações. Em 2021, vamos continuar nesta parceria sendo um ponto para a entrega dos lacres”, disse o diretor do grupo, Fernando Varoto.

INSTITUIÇÃO

Atualmente, a Associação São Vicente de Paula assiste a 78 idosos. Além do auxílio obtido por meio do poder público, a unidade complementa os gastos financeiros e de materiais por meio do telemarketing e de doações mensais. Itens de higiene de uso contínuo são muito bem-vindos, tais como: aparelho descartável de barbear, hidratante e desodorante. Interessados em ajudar devem entrar em contato no número (17) 3522-4361.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local