Etecs e Fatecs de Todo Estado Realizam Atividades Sobre o Setembro Amarelo

Em concordância com o Setembro Amarelo, vários estudantes e professores de mais de 70 Etecs – Escolas Técnicas e Fatecs – Faculdades de Tecnologia estaduais de diversas regiões do Estado de São Paulo aderiram à campanha. Com a Etec Elias Nechar, de Catanduva, não foi diferente. “Nos primeiros dias do mês, professores e estudantes do curso técnico de Enfermagem elaboraram um mural com campanha de conscientização a respeito de suicídio e valorização da vida. Também conversaram com alunos da escola para conhecer a visão deles sobre o tema. Os educadores ainda farão reunião pedagógica com profissional de psicologia para identificar possíveis situações de risco”, informa a nota oficial do CPS – Centro Paula Souza, falando sobre a ação no Elias Nechar, que ocorreu de 6 a 10 deste mês.

No Brasil, a campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio foi criada em 2015 pelo CVV – Centro de Valorização da Vida, CFM – Conselho Federal de Medicina e ABP – Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 10 de setembro.

“Infelizmente, para muitos o suicídio ainda é visto como uma espécie de fraqueza de conduta ou de personalidade, desconsiderando os problemas de saúde mental”, explica a coordenadora de projetos de Psicologia do Centro Paula Souza, Rosemeire Ferraz. “As ações realizadas em nossas unidades escolares têm por finalidade sensibilizar a comunidade escolar sobre os sintomas que antecedem o suicídio”, finaliza

Da Reportagem Local