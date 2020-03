Etecs E Fatecs De Catanduva Também Suspendem Aulas Por Causa Do Covid-19

O Centro Paula Souza informou através de um comunicado que as aulas presenciais em todas as Fatecs serão suspensas a partir de segunda-feira (16).

A decisão segue as diretrizes de prevenção e combate ao coronavírus da Secretaria Estadual de Saúde e demais autoridades sanitárias, conforme anunciado em coletiva de imprensa pelo Governador João Doria, na noite desta sexta-feira (13).

A mesma medida será adotada nas Etecs a partir do dia 23/03. Ao longo da próxima semana, as unidades serão orientadas sobre os próximos procedimentos.

Em Catanduva, tanto a Fatec e Etec seguirão a mesma medida visando a segurança e saúde dos alunos e profissionais que trabalham nas instituições.

Os vírus respiratórios se espalham pelo contato, por isso a importância da prática da higiene frequente, a desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência, como celulares, brinquedos, maçanetas, corrimão, são indispensáveis para a proteção contra o vírus.

Até mesmo a forma de cumprimentar o outro deve mudar, evitando abraços, apertos de mãos e beijos no rosto. Essas são as maneiras mais importantes pelas quais as pessoas podem proteger a si e sua família de doenças respiratórias, incluindo o coronavírus.

Até o fechamento desta edição no Brasil existiam 98 casos confirmados, 1.485 casos suspeitos, mais de mil casos descartados e ainda nenhuma morte pelo coronavirus. A maior concentração está no estado de São Paulo. Para mais informações acesse: http://bit.ly/2TZcaLC.

Ariane Pio

Editora Chefe