Etecs E Fatecs Começam Aulas Online Do Segundo Semestre Letivo De 2020

Iniciou ontem (17), nas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do Centro Paula Souza (CPS), o segundo semestre letivo de 2020 em formato online para as turmas ingressantes dos processos seletivos realizados em julho.

Também retornaram às atividades os alunos dos demais módulos dos cursos superiores tecnológicos das Fatecs. Os estudantes “veteranos” das Etecs já haviam retornado do recesso na última semana. A instituição conta atualmente com cerca de 310 mil alunos, 15 mil professores e cinco mil servidores administrativos distribuídos em 223 Etecs e 73 Fatecs em todo o Estado.

As aulas online estão sendo ministradas desde o semestre passado por intermédio da plataforma Microsoft Teams. O sistema permite reunir turmas para realização de videoaulas em tempo real, gravações para acesso posterior, compartilhamento de materiais de estudo digitais, como textos, podcasts, games, animações e outros recursos. Também é possível desenvolver tarefas, interagir com colegas e professores e fazer avaliações online.

Os ingressantes foram recepcionados com uma programação online de integração e acolhimento. Os estudantes de Etecs participarão de atividades de ambientação com as ferramentas de ensino remoto e de discussões sobre transformação digital, atitude empreendedora, comportamento ético, responsabilidade social, gestão do tempo, educação financeira, entre outros temas. Serão disponibilizados ainda vídeos com dicas e depoimentos de outros alunos no Youtube.

Nas Fatecs, os jovens contarão com atividades de boas-vindas desenvolvidas pelas unidades a partir do Guia para Acolhimento Virtual de Ingressantes. As equipes docentes também participaram de encontros preparatórios durante a Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook