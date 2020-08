Etecs Divulgam Lista De Classificação Geral Do Vestibulinho Para O 2º Semestre

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) já divulgou no site a lista dos classificados no processo seletivo para o segundo semestre de 2020. A relação inclui quem se inscreveu nos cursos técnicos (presencial, semipresencial e online) e de especialização técnica. Para conferir basta acessar o site: vestibulinhoetec.com.br.

Cabe ao candidato acompanhar o calendário das listas de convocação que, neste semestre, serão divulgadas a partir de 10 de agosto, somente no site da Etec em que ele pretende estudar. A mudança se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias.

A matrícula online deve ser feita nos dias relacionados que está no site, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec está localizada.

Se as vagas não forem preenchidas após a segunda chamada, outras listas poderão ser divulgadas nos sites das Etecs.

A matrícula dos convocados em todas as modalidades dependerá do upload legível dos seguintes documentos básicos: documento de identificação (RG ou RNE); CPF; foto recente de rosto. O candidato convocado receberá um e-mail para confirmação de matrícula. Para mais informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e no site vestibulinhoetec.com.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook