Etecs Divulgam Gabaritos do Vestibulinho Para Vagas Remanescentes

Os gabaritos do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do segundo semestre de 2018 para vagas remanescentes de segundo módulo já estão nos sites www.cps.sp.gov.br e www.vestibulinhoetec.com.br.

A prova-teste para avaliação e certificação de competências dá acesso às vagas remanescentes de dez cursos técnicos: Administração, Automação Industrial, Contabilidade, Eletrônica, Guia de Turismo, Informática para Internet, Mecatrônica, Meio Ambiente, Química e Serviços Jurídicos.

Hoje, dia 26, a partir das 14 horas, será divulgado na internet o gabarito da prova para os cursos de especialização técnica.

No dia 5 de julho, a lista de convocados para a prova de aptidão para os cursos técnicos de Canto, Dança e Regência estará na Etec onde o candidato pretende estudar e também na internet. No dia 16 de julho será divulgada a lista de classificação geral para quem se inscreveu no primeiro módulo do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA, nos demais cursos do Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online) e no processo de avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes do segundo módulo.

A lista de classificação geral para os inscritos nos cursos de especialização será divulgada na Etec em que o candidato pretende estudar.

Os convocados devem fazer a matrícula em horário definido pela unidade de ensino nos dias relacionados abaixo, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec está localizada: 1ª lista de convocação e matrícula: 17 e 18 de julho de 2018, 2ª lista de convocação e matrícula: 19 e 20 de julho de 2018

A matrícula dos convocados dependerá da apresentação dos seguintes documentos: requerimento de matrícula – será fornecido pela Etec – preenchido e assinado. Se o candidato tiver menos de 16 anos no momento da matrícula, caberá a seu responsável legal assinar o documento; cópia simples com apresentação do original ou autenticado em cartório da cédula de identidade (RG) ou da cédula de identidade de estrangeiro (RNE) ou da carteira nacional de habilitação, com foto e dentro da validade, ou do documento expedido por ordem ou conselho profissional, como OAB, Crea, Coren e CRC; cópia simples com apresentação do original ou autenticado em cartório do CPF; duas fotos 3×4 recentes e iguais.

Quem concluiu o Ensino Fundamental regular, deve levar também cópia simples com apresentação do original do histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Fundamental; ou documento original da declaração de conclusão do Ensino Fundamental, assinada por agente escolar da escola de origem, contendo a data em que o certificado e o histórico serão emitidos. Estes documentos são dispensáveis para a matrícula no primeiro módulo dos cursos técnicos.

Quem concluiu ou estiver estudando o Ensino Médio regular, deve levar cópia simples com apresentação do original do histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Médio; ou documento original da declaração de conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de origem, ou declaração que está matriculado a partir da segunda série do Ensino Médio.

Quem concluiu ou estiver estudando o Ensino de Educação de Jovens e Adultos – EJA (supletivo) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Encceja, deve levar cópia simples com apresentação do original do histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Médio, ou do boletim de aprovação do Encceja emitido e enviado pelo MEC, ou certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas, emitido e enviado pelo MEC, ou documento que comprove a eliminação de no mínimo quatro disciplinas; ou documento original da declaração de conclusão do Ensino Médio, firmada pela direção da escola de origem, contendo a data em que o certificado e o histórico serão emitidos, ou da declaração que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA.

Para o candidato que realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria de Educação do Estado.

O candidato que ingressou no Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deverá, obrigatoriamente, levar a cópia simples com apresentação do original da declaração escolar ou do histórico escolar, contendo o detalhamento das séries cursadas e o nome da escola, para comprovar que cursou integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituições públicas.

