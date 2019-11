Etec Elias Nechar Irá Disponibilizar Curso Técnico Em Informática

Depois de um intervalo de três semestres, o processo seletivo das Etecs – Escolas Técnicas Estaduais para o primeiro semestre de 2020 traz, de volta, o curso técnico de Informática.

As disciplinas foram atualizadas com o objetivo de preparar os estudantes para um novo perfil profissional. A Etec Elias Nechar, de Catanduva, também irá aderir ao curso.

“Com as adequações, o especialista sairá capacitado a prestar suporte e manutenção de pequenas redes de forma remota ou presencial, configurar impressoras, instalar programas de segurança, executar substituição de placas, configurar computadores, operar aplicações em nuvem e fazer atendimento a clientes”, diz a nota oficial do CPS – Centro Paula Souza, que administra as Fatecs e Etecs.

O coordenador do curso, Fernando Di Gianni, também pontua: “com a evolução da tecnologia, tivemos que readequar nossa matriz curricular e oferecer uma formação que capacite o profissional a solucionar problemas operacionais do dia a dia”. O técnico em Informática poderá trabalhar em empresas ou instituições públicas que demandem sistemas computacionais e suporte presencial e remoto de computadores.

A habilitação será oferecida, ainda, nas Etecs dos municípios de: Araraquara (Profª Anna de Oliveira Ferraz), Cândido Mota (Prof. Luiz Pires Barbosa), Itapeva (Dr. Demétrio Azevedo Jr.), Matão (Sylvio de Mattos Carvalho), Mauá e Mongaguá (Adolpho Berezin).

Vestibulinho

Aos que estiverem interessados, é possível realizar sua inscrição no processo seletivo até as 15h00 do dia 12 de novembro, de forma exclusiva pela internet no site https://www.vestibulinhoetec.com.br. O exame será realizado em um domingo, 15 de dezembro.

