Etec Elias Nechar Anuncia Processo Seletivo Para Professores Para Cadastro Reserva

A partir de sexta (20), até dia 4 de Outubro, a Etec Elias Nechar receberá inscrições para o processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva para professor de ensino médio e Técnico.

As inscrições devem ser feitas na própria escola das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30. Os profissionais das áreas: Matemática, Física, Educação Física, Arte, Língua Estrangeira Moderna, Língua Portuguesa, Literatura, Comunicação Profissional, Biologia, Química, Língua Estrangeira Moderna em Espanhol, Filosofia.

O valor da hora-aula é de R$ 18, 35, a carga horária mensal é constituída de horas aulas, acrescida de 30% de hora atividade, referente ao número de aulas efetivamente ministradas.

A Etec Elias Nechar é uma Instituição de Ensino Estadual que oferece para Catanduva e microrregião o ensino médio integrado ao técnico e cursos de formação técnica em diversas áreas. São 70 anos de serviços prestados na área da educação.

A Etec também está usando o método Novotec, programa que dará oportunidade aos alunos do Ensino Médio de cursarem também o Ensino Técnico profissionalizante, simultaneamente, e saírem com dois diplomas. A iniciativa é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Centro Paula Souza – instituição que é referência em educação de excelência no Brasil. O programa prevê ainda o compartilhamento da infraestrutura e talentos já existentes, utilizando escolas e professores da rede estadual e do Centro Paula Souza para trabalharem conteúdos de forma integrada.

Ariane Pio

Da Reportagem Local