Etec e Fatec De Catanduva Não Aderem Ao Mês Da Ciência E Tecnologia Do CPS

A temporada das semanas tecnológicas está começando nas Etecs – Escolas Técnicas e Fatecs – Faculdades de Tecnologia de todo o Estado de São Paulo. Os eventos são realizados como parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi instituída pelo Governo Federal no ano de 2004, para promover a popularização do conhecimento científico e tecnológico. Porém, a Etec Elias Nechar e a unidade de Catanduva da Fatec não aderiram ao evento este ano. A equipe do O Regional entrou em contato com a professora da Fatec Rosimar Schinelo, que comentou a respeito de outras atividades relacionadas ao campo da tecnologia que a unidade catanduvense promove: “A Fatec Catanduva tem, em seu calendário letivo, o Simpósio de Tecnologia, que acontecerá de 8 a 14 de novembro. A ciência e tecnologia são contempladas neste evento com a organização da Feira Tecnológica, de workshops, palestras, apresentação de trabalhos interdisciplinares, dentre outras atividades”. Responsáveis pela Etec Elias Nechar, até o fechamento desta edição, ainda não haviam respondido ao contato do O Regional

Programação estadual

“No interior do Estado, as unidades do Centro Paula Souza também se engajaram na realização de eventos sobre ciência e tecnologia. A Fatec Botucatu promoveu até quinta-feira (10), a 8ª Jornada Científica e Tecnológica – Jornacitec. Os visitantes poderão acompanhar a produção científica dos estudantes visitando os ambientes temáticos montados por eles. Esses espaços foram planejados por categorias de projetos, como energia alternativa, biodiesel, horta hidropônica vertical, realidade virtual, machine learning, automação, maquetes logísticas e ações de conscientização sobre o câncer de mama”, informa a nota oficial do Centro Paula Souza, citando atividades que fazem parte da grade do evento.

