Etec Divulga Lista De Classificação E Fatec Publica Segunda Chamada De Convocados

Desde ontem, dia 17 de janeiro, a lista de classificação geral com os vestibulandos do processo seletivo das Etecs – Escolas Técnicas Estaduais para o primeiro semestre de 2020 já pode ser consultada no site www.vestibulinhoetec.com.br, bem como na unidade de Catanduva, a Etec Elias Nechar.

A relação traz quem se inscreveu no Ensino Médio em todos os seus formatos, incluindo Ensino Técnico Integrado ao Médio e Novotec Integrado.

A primeira lista dos convocados será divulgada na próxima segunda-feira, dia 20, apenas na unidade onde o candidato deseja estudar, cabendo ao estudante acompanhar a convocação.

FATEC

Também na sexta, as Fatecs – Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo divulgam a segunda lista dos convocados do processo seletivo para o primeiro semestre de 2020. Os interessados podem consultar a relação dos selecionados apenas na unidade onde desejam estudar. Em Catanduva, o câmpus fica localizado na rua Maranhão, número 898. A matrícula deve ser feita no dia 20 de janeiro na secretaria da Fatec onde o vestibulando pretende estudar, no horário determinado pela unidade de ensino, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a faculdade está localizada. Perderá direito à vaga quem não fizer a matrícula nesta data ou deixar de apresentar os documentos exigidos. Se as vagas não forem preenchidas após a segunda chamada, outra lista deverá ser divulgada na Fatec. Cabe ao candidato comparecer na unidade onde quer estudar para acompanhar a convocação.

