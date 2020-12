Etanol em Catanduva Chega aos R$ 3 na Bomba

O preço do litro do Etanol nas bombas dos postos de combustíveis de Catanduva chega a R$ 3. Pesquisa realizada mostra que os preços praticados vão de R$ 2,74 a R$ 3 para o biocombustível. Uma diferença de até 17,3% do que vimos logo no início da quarentena e principalmente nos meses de abril e maio.

Naquela época, com a redução de demanda e inicio da safra, o etanol chegou a custar com valor promocional R$ 1,99. Mas a média era de R$ 2,39.

A gasolina sofreu um aumento menor nos valores praticados para o consumidor. Atualmente, o catanduvense que abastece seu veículo com o combustível paga entre R$ 4,14 a R$ 4,70.

E o aumento dos combustíveis não é sentido apenas por moradores de Catanduva.

Os preços médios do diesel, gasolina e etanol nos postos de combustíveis do Brasil voltaram a subir na semana passada, atingindo os maiores níveis em pelo menos oito semanas, mostraram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Conforme levantamento da reguladora, o valor médio apurado na semana para o diesel, combustível mais consumido do Brasil, foi de R$ 3,587 por litro, leve alta de 0,14% em relação à semana anterior. A gasolina comum, por sua vez, subiu 0,31% no período, o que fez com que o litro atingisse, em média, R$ 4,481 nos postos. Os preços de ambos os combustíveis fósseis registraram a segunda semana consecutiva de altas, após uma breve queda no período de 22 a 28 de novembro. Eles estão, com isso, nos maiores patamares em pelo menos oito semanas – ou desde que a ANP retomou sua pesquisa de preços, em meados de outubro, após um período de interrupção iniciado em agosto para alteração no formato do levantamento, após o fim do contrato com a empresa que realizava o trabalho.

Karla Konda

Editora Chefe