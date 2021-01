Estupros em Catanduva Aumentam 290% em 10 Anos, Segundo Secretaria de Segurança Pública

Estupros em Catanduva aumentaram 290% em dez anos. A informação é da Secretaria de Segurança Pública, incluída em perfil do município no portal Parcerias Municipais, lançado pelo Governo do Estado.

O estudo mostra que em 2009, Catanduva registrou 10 casos do crime e em 2019 foram 39.

“A taxa de estupros no município de Catanduva em 2019 foi igual a 33,4 por 100 mil habitantes, maior que a que a média estadual nesse ano. O número de estupros registrados no município aumentou em 290,0% entre 2009 e 2019. Foram registrados 10 estupros em 2009 e 39 em 2019”.

O novo portal indica ainda que a média estadual em 2019 era de 28 casos para cada 100 mil habitantes, portanto, menor que a registrada na Cidade-feitiço.

O site traça ainda considerações a respeito do aumento desse tipo de crime. “A taxa de estupros em São Paulo cresceu nos últimos anos, é maior que a média nacional e está num patamar mais alto que 16 das 27 Unidades Federativas. Foram registrados 12.374 estupros em São Paulo em 2019, o que resulta numa taxa de 27,9 estupros para cada 100 mil habitantes no estado. O crime vitimiza mulheres, crianças e adolescentes. Estado e municípios precisam se unir em ações de prevenção para derrotar esse crime que causa perplexidade, repulsa e medo”

Homicídios

A taxa de homicídios em Catanduva variou de 7,8 para 2,6 por 100 mil habitantes entre 2009 e 2019. Nesse último ano, a cidade apresentou uma taxa menor que a média do estado, ocupando a 306ª melhor posição no ranking. O número de homicídios em Catanduva passou de 9 em 2009, para 3, em 2019, uma variação de -66,7% no período.

Karla Konda

Editora Chefe