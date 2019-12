Estudos ou Festança: Como Aproveitar o Final de Ano Sendo Vestibulando

Que a vida de estudante é corrida e sem muito tempo para a curtição, disso sabemos. Se você estuda para vestibulares, é muito provável que tenha a segunda fase de algumas universidades para prestar no começo de janeiro. Com isso, uma dúvida muito comum surge: como conciliar o tempo para estudos com as comemorações de Natal e Ano Novo? O Regional traz para você, vestibulando, algumas dicas.

Moderação

Quem pensa em entrar numa faculdade no ano letivo de 2020 e está passando por processos seletivos, claro, não vai conseguir aproveitar as festas como nos outros anos. Porém, não dá para ficar enterrado nos livros o tempo todo porque isso não seria nem produtivo, nem saudável. Aproveite as vésperas e os dias do feriado a fim de descansar e passar um tempo com família e amigas é recomendado para diminuir o stress e a ansiedade que essa época pode trazer. Os alunos podem e devem festejar com as respectivas famílias, mas sem exageros, controlando suas horas de estudo. Este é o momento em que vestibulares cobram questões dissertativas de todas as disciplinas, portanto devem-se reforçar os conhecimentos das matérias específicas.

Leitura obrigatória

Mesmo com os estudos em dia, é possível aproveitar esse tempo para ler as obras obrigatórias cobradas pelo vestibular que irá fazer. Os livros costumam ser figurinha carimbada na segunda fase do vestibular, e se conseguir ler mais de dois ou três inteiros, já terá estará à frente de outros concorrentes.

Bebidas

A dica vale não apenas para vestibulando, mas para a população em geral: cuidado com o álcool. É válido beber em ocasiões festivas, mas sem excessos e com atenção redobrada ao fazer isso nas vésperas da prova, a fim de evitar a ressaca e o mal estar prolongado.

Viagem

Vai viajar? Pode ir com tranquilidade, mas carregue seu material de estudo consigo. Aproveitar o tempo para estudar sempre que possível é o recomendado. O ideal é estar de volta dois ou três dias antes do vestibular, no mínimo, para poder descansar. Além disso, tenha certas precauções: se for à praia, tome cuidado com o período de exposição ao sol e com os alimentos que consome.

Da Reportagem Local