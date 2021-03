Estúdio de Fotografia Promove 1ª Páscoa Solidária em Prol de Famílias Carentes

Solidariedade e empatia é o verdadeiro sentido da Páscoa. Com o tema “Seja um coelho amigo por amor”, o estúdio de fotografia de Catanduva Coliseu Studium, está promovendo a primeira edição da Páscoa Solidária. O objetivo da campanha é ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade, que foram afetadas pela pandemia da Covid-19.

A meta é ajudar a transformar a páscoa de 55 famílias. Cada cesta vai conter arroz 3kg, macarrão, molho de tomate, sardinhas, óleo, refrigerante e bombom. A doação pode ser feita com todos os itens citados acima, de forma separada, e até mesmo o valor de R$55 para a compra da cesta. “Essa semana fez um ano que todos os eventos que trabalho foram cancelados. E no sermão de domingo o Reverendo Hernandes leu sobre a importância de ajudar. Ano passado no meu aniversário já tinha feito isso, pedindo cestas ao invés de presente. Agora quero fazer essa cesta almoço de páscoa. Eu mesmo tenho amigos com crianças pequenas que perderam o emprego é um jeitinho de amenizar”, explicou Márcio Costa, idealizador do projeto e proprietário do Coliseu Studium.

Ele finalizou falando que as cestas serão direcionadas às famílias com crianças. “Quem não pode ajudar com R$ 55, pode ajudar com qualquer outro valor, cada um sabe o coração. Minha meta é montar 55 cestas dessas de almoço que serão direcionadas às famílias com crianças”, completou.

A campanha será realizada até o dia 03 de Abril. Os interessados em contribuir podem levar os produtos no Coliseu Studium, localizado na Rua Maranhão, 751 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. A doação em dinheiro pode ser realizada pelo PIX via chave 070.521.588-17.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local