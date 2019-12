Estudantes do Senac Catanduva Desenvolvem Projeto EcoEscola em NH

Despertar a consciência sobre atividades colaborativas de sustentabilidade e apoiar ações que estimulem a prática intersetorial foi o que motivou os alunos do curso Auxiliar Administrativo do Senac Catanduva a realizarem diversas atividades sobre descarte de resíduos, desperdício de água, alimentação saudável e acolhimento de animais em situação de rua.

O projeto, intitulado como EcoEscola e encampado pelos estudantes, começou na Escola Estadual Professor Márcio Florence, em Novo Horizonte, a 50 quilômetros de Catanduva. A primeira ação colocada em prática pelos alunos foi a criação de uma horta orgânica na escola, visando o estímulo a uma alimentação sem agrotóxicos, natural e que possa ser replicada em casa. Também foram promovidas palestras e ações percorrendo toda a cidade. Os alunos fizeram palestras sobre sustentabilidade, não abandono de animais e iniciativas de conscientização ambiental em escolas de Novo Horizonte e junto à população. “Além de realizarmos as palestras e conversarmos com a população da cidade, de casa em casa, esta atividade nos transformou enquanto pessoas e futuros profissionais, já que o conhecimento possibilitou melhorias em nossas próprias vidas, como o não abandono dos animas, o cuidado com o meio ambiente e a adoção de uma alimentação mais saudável”, afirma Guilherme Teixeira, de 16 anos, integrante da turma.

Para a execução do projeto, os estudantes entraram em contato com várias empresas e órgãos públicos. Na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por exemplo, entenderam a importância da iniciativa para a sociedade. Eles também conheceram a Associação de Recicladores de Novo Horizonte para entender melhor como o trabalho deles funciona. “A partir desse levantamento em campo, os alunos conseguiram parcerias importantes, como arrecadação de alimentos para animais em situação de rua, uniformes para as ações de conscientização, além de adesivos e folders para uma comunicação mais assertiva”, explica Joyce Aguetoni, docente da área de gestão e negócios do Senac Catanduva.

Durante o processo de capacitação pelo Senac e na execução das atividades, os alunos aplicaram o conhecimento visto em sala de aula. “Aprendemos, por exemplo, a nos portar formalmente quando necessário. Na captação de recursos, aplicamos os métodos de comunicação vistos em sala de aula, e depois, com a verba, fizemos o controle do fluxo de caixa para realização das ações, sempre levando em consideração o trabalho em grupo e o companheirismo”, explicou a aluna Victória Ponjoli, de 17 anos.

Para a docente, a iniciativa dos alunos reflete a metodologia aplicada pelo curso. “Os alunos se mostram profissionais motivados e transformadores da realidade, agregando tudo que aprenderam em sala de aula, ou seja, colocando em prática aquilo que os docentes estimulam no programa do curso, como a atitude empreendedora e a autonomia”, completou Joyce.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local