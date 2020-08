Estudantes de Fatecs Podem se Inscrever Para Intercâmbio Virtual do eMOVIES

Estão abertas até domingo (16) as inscrições para o Programa eMOVIES – Espaço de Mobilidade Virtual no Ensino Superior, promovido pela Organização Universitária Interamericana (OUI). A iniciativa oferece mais de 2,4 mil vagas de intercâmbio para jovens latino-americanos em cursos online de diversas áreas ministrados por instituições da Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Peru.

Alunos de Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) do Centro Paula Souza (CPS) interessados em participar devem estar matriculados a partir do terceiro módulo de qualquer curso superior tecnológico. Para confirmar a inscrição, é necessário se cadastrar no sistema da Assessoria de Relações Internacionais (ARInter) do CPS e também no formulário do catálogo de cursos. É possível cursar até duas disciplinas por semestre. O objetivo do programa é impulsionar o crescimento profissional de estudantes, promovendo a internacionalização do currículo e a prática de língua estrangeira.

São oferecidos mais de 800 cursos distribuídos por sete instituições superiores de ensino em áreas como Administração, Agronomia, Contabilidade, Ciência Política, Direito, Economia, Engenharia, Gestão Empresarial, Licenciatura, Marketing, Psicologia, entre outras.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

