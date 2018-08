Estudante de Catanduva Vence Concurso Nacional de Fotografia

A estudante Julia Machado, do Colégio Nossa Senhora do Calvário, de Catanduva, conquistou o primeiro lugar no concurso de fotografia Poliedro Arte & Cultura, promovido pelo Sistema de Ensino Poliedro. A iniciativa valoriza as produções artísticas dentro das escolas. A aluna do Ensino Fundamental II obteve a primeira colocação em sua série escolar na categoria Street.

Em sua 6ª edição, o concurso deste ano teve como proposta estimular ações que possam expressar a arte no contexto social a partir do tema “Consumo Sustentável: A arte como forma de combate ao consumismo”. O objetivo promover reflexões, discussões e ações sobre as formas de consumo, consumismo e consumo sustentável.

“Nossa meta é valorizar as ações no fomento à arte, desenvolver e estimular as capacidades cognitivas, afetivas e sociais dos alunos e proporcionar a eles um contato amplo com o universo da arte, incentivando o uso da linguagem visual com a criação e expressão do senso estético, artístico e cultural”, explica Altamar Roberto de Carvalho, gestor educacional do Sistema de Ensino Poliedro.

Os trabalhos foram avaliados por comissões julgadoras especializadas e os vencedores receberão prêmios exclusivos para cada área, medalhas e certificados. Além da produção de fotografia, o concurso também promove o incentivo ao desenho, vídeo e obras literárias.

“Os estudantes premiados ganharão prêmios exclusivos, medalhas e certificados. Também serão contemplados com certificados digitais e medalhas de ouro, prata e bronze para os três primeiros colocados em cada categoria do concurso”, conta Carvalho. Os prêmios serão enviados às escolas em outubro.

Karla Konda

Editora Chefe