Estudante de Catanduva Representará Estado em Jogos Escolares da Juventude

Luan de Souza Paulo, aluno da escola estadual Alfredo Minervino será o representante do Estado de São Paulo nos Jogos Escolares da Juventude na etapa final, a brasileira.

Ele irá integrar a equipe estadual na modalidade Xadrez, na categoria mirim.

Os jogos escolares da juventude (etapa nacional) serão em Blumenau entre os dias 16 a 30 de novembro, segundo o Comitê Olímpio do Brasil.

Luan participou do processo estadual, realizado em Piracicaba nos dias 06 e 14 de setembro e foi o campeão na modalidade.

Antes de conquistar os títulos, Luan passou pelas fases: Diretoria de Ensino (entre as escolas da jurisdição), Sub-regional (entre os campeões das Diretorias de Ensino de José Bonifácio e São José do Rio Preto) e Fase Regional (entre os alunos campeões da sub-regional das Diretorias de Ensino de Votuporanga, Fernandópolis e Jales), Final Estadual onde tem representantes das 15 regiões e Final Estadual Etapa II Jogos Escolares.

A Dirigente Regional de Ensino, Profª Luciana Bianchin Lopes Pereira, em nome da Diretoria de Ensino – Região de Catanduva, parabeniza aluno, professor e a EE. Alfredo Minervino e ressalta a importância que as atividades esportivas têm no desenvolvimento de competências técnicas e habilidades emocionais e cognitivas, essenciais para sua formação.

Karla Konda

Editora Chefe