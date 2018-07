Estudante da Região é Eleita Miss Brasil Estudantil 2018

A estudante Laís Boso, moradora do município de Tabapuã, foi eleita miss Brasil Estudantil 2018. Todos os estados brasileiros estavam representados na disputa para levar o título. O concurso Miss e Mister Estudantil Brasil aconteceu em Votuporanga nos dias 22 e 23 de junho. A modelo foi eleita pelo estado do Amazonas.

O produtor de eventos e de concursos de beleza Maurício Valente, de Ibirá, foi convidado em levar um casal para representar o estado de Amazonas. “A Laís é dAe Tabapuã e eu sou de Ibirá, eu fui convidado a levar um casal para concorrer no evento. Ela representou o estado do Amazonas e ganhou como miss Brasil estudantil pela beleza, simpatia e melhor corpo do concurso”, diz Valente.

A escolha pelo estado também se deu pelo traje típico que carrega um estilo de beleza diferente dos demais.

“A gente optou pelo Amazonas também pelo traje típico que tinha premiação e nós ganhamos, primeiro lugar no traje típico”, frisa.

O mister Matheus Miranda, de Barretos, par com Laís também foi eleito Mister Brasil Estudantil 2018.

“O Matheus estará representando o Brasil, no concurso internacional que será realizado na Guatemala em agosto. Já a Laís estará no Miss Teen Internacional na Costa Rica, em outubro”, destaca o agenciador.

A estudante também é a rainha do rodeio de Tabapuã 2018.

Karla Sibro

Da Reportagem Local