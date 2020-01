‘Estrela Do Oriente’ Se Apresenta Hoje A Folia De Reis Na Praça Da Matriz

Hoje (05) a companhia “Estrela do Oriente” estará se apresentando a Folia de Reis. O espetáculo de cores, músicas e devoção será às 20h30, na Praça da Matriz. A performance é aberta a toda a população e tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Com Patrícia Monteleone como madrinha e professora, a companhia conta com mestre, contramestre, três reis magos, palhaço e foliões com máscaras e roupas coloridas. O rei e a rainha levam a bandeira do Divino para os devotos de Santos Reis pagarem suas promessas.

São mais de 45 anos de experiência com o músico Epaminondas José dos Santos como o mestre embaixador. Há 33 anos, os integrantes deixaram a capital paulista, para a vida no interior.

“A companhia já toca em Catanduva há 45 anos. A minha mãe, Janete Maria Monteleone da Silva, foi a primeira madrinha e quando ficou doente, o Epaminondas passou para mim essa missão, da qual tenho muito orgulho”, destaca Patrícia.

De origem portuguesa, a festa é comemorada no dia 06 de janeiro e chegou ao Brasil no século XVIII. Com características próprias, os integrantes surgem com máscaras e roupas que esbanjam cores. Viola, violão, sanfona, reco-reco, chocalho, cavaquinho, triângulo e pandeiro dão vida à cultura popular brasileira.

Oferendas

A tradição mostra que, no período de Natal, um grupo de cantadores e instrumentistas percorrem a cidade com versos sobre a visita dos Reis Magos ao menino Jesus. A passagem é realizada de porta em porta, em busca de oferendas para o salvador. A apresentação é um show de história e cultura e os versos são preservados de geração em geração de forma cantada.

Ariane Pio

Da Reportagem Local