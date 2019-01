‘Estou Aguardando Um Lar’ – Anjos de Rua Promovem Campanha de Adoção

As carinhas são fofas e amorosas e todas pedem amor. Se eles pudessem falar, falariam: ‘Estou aguardando um lar’. Eles não falam em palavras, mas com certeza se comunicam com o olhar, gestos e posturas. Para dar um lar a todos os animais abandonados ou resgatados de maus- tratos, os voluntários dos Anjos de Rua estão promovendo a campanha de adoção.

São muitos animais que aguardam um lar e ficam em lares temporários dos protetores.

“A gente não tem abrigo e esses animais ficam espalhados com os voluntários. Temos um filhotinho, de porte pequeno, que é o último de uma cria onde a mãe tem dono e não cuidam e, começamos a interceder para ajudar. Temos outros que foram abandonados, mas um já conseguimos um dono. Para os outros conseguimos lar temporário, mas temos muitos cães e gatos que precisam de um lar com muito amor e cuidados”, diz Patrícia Helena Bueno da Silva, protetora.

O grupo presta vários atendimentos veterinários (consultas, castrações, exames, internações) e também compra ração para atender a demanda. Para conseguir fundos, os protetores promovem bazar, feiras de artesanato e de doces, eventos no geral.

“Todos os meses temos muitos gastos com cães e gatos. Tivemos um gasto com um animal, por exemplo, de mais de R$ 4 mil porque ele ficou internado mais de 30 dias com botulismo. Também atendemos um gato que ficou em mais de R$ 1,5 mil. Fora os gastos com rações, consultas, remédios, dentre outros. Por isso que a gente tem que fazer feira, bazar e um monte de outros eventos”, constata.

Para adotar um animalzinho, os interessados devem entrar em contato pelos telefones (17) 99182-3683 ou 99189-6395.

Para adotar um animal é preciso ter em mente que eles precisam de amor, carinho e cuidados especiais. Infelizmente cada vez mais aumenta o número de casos de abandono e de maus-tratos, que é considerado crime de acordo com a Lei 9.605/98. A pena para réu primário é prestar serviço comunitário ou pagamentos de serviços. Já para quem é reincidente a pena é de três meses a um ano de prisão e pagamento de multa.

As pessoas que também quiserem colaborar com o grupo financeiramente também podem entrar em contato. “Tudo que a gente realiza é cobrir as despesas com as animais que cuidamos. É um trabalho sério e feito com muito amor”, conclui.

Karla Sibro

Da Reportagem Local