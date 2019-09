Estão Abertas Inscrições Para a 2ª Edição do Prêmio Mulheres do Agro

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Prêmio Mulheres do Agro, que tem por objetivo reconhecer a importância das mulheres do agronegócio e reforçar que a atuação delas seja cada vez maior e mais eficiente, por isso visam promover histórias de produtoras rurais que atuam na gestão e contribuam para igualdade de gênero no Brasil.

O prêmio surgiu a partir do seguinte cenário: A ONU Mulheres instituiu como lema para a campanha global de 2018 “O tempo é agora: ativistas rurais e urbanas transformam a vida das mulheres” e a partir daí houve incentivo para o prêmio. O tema deste ano é: Gestão Inovadora que irá reconhecer as grandes inovações para boas pratica agrícolas focadas na gestão de recurso hídrico, uso correto de defensivo agrícola e conservação do meio ambiente com gestão na propriedade, que respeite os pilares da sustentabilidade tanto no setor econômico, social e ambiental.

De acordo com levantamento da ONU, as mulheres representam 43% dos trabalhadores rurais no mundo. Segundo pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMRA), 1/3 dos cargos de gerência nas fazendas são ocupados por mulheres.

Mesmo com forte presença no setor agrícola, de acordo com a última pesquisa realizada pela ABAG, cerca de 45% delas relatam ter sofrido algum tipo de preconceito no trabalho.

No total de três premiações de acordo com modulo fiscal de pequeno, médio e grande propriedade. Além disso, o premio visa incentivar a participação da mulher no agro; disseminar as boas práticas agropecuárias no campo; reconhecer a contribuição da mulher nas atividades agropecuárias. Mais informações no site https://­premiomulheresdoagro.com.br/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local