Estão Abertas As Inscrições Para Seleção De Superintendente Regional Do DETRAN-SP

O Governo do Estado de São Paulo deu início ontem (19) ao processo para contratação de Superintendentes Regionais do DETRAN-SP. Os selecionados serão os responsáveis por representar o órgão em 12 regionais do Estado (Araraquara, Barretos, Sorocaba II, São José do Rio Preto II, Marília, Campinas II, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Baixada Santista, São José do Rio Preto I e Sorocaba), com salário de R$ 8.280,00.

Para saber mais sobre as atribuições dos Superintendentes, consulte os artigos 74 e 75 do Decreto 59.055/2013 (Regulamento do Departamento Estadual de Trânsito).

O processo de pré-seleção, chamado Time de Valor, será feito pela página do Programa na internet. Para o emprego público de Superintendente Regional do DETRAN-SP, é necessário ter diploma de nível superior experiência profissional de no mínimo quatro anos em assuntos relacionados com as atividades a serem desempenhadas. Caso o candidato apresente os requisitos mínimos exigidos, basta acessar a página http://timedevalor.sp.gov.br e realizar a inscrição entre os dias 19 de fevereiro e 13 de março. As etapas do processo de pré-seleção contam com cadastro do currículo, testes online, entrevista por competência e entrevista final. A previsão de divulgação do resultado será a partir de maio de 2020.

O Time de Valor é uma nova forma de seleção de profissionais para preenchimento de vagas em cargos estratégicos de liderança, que visa assegurar a eficiência dos serviços prestados à população do Estado.

“A parceria com a Fundação Lemann nos permite inovar na seleção, considerando as competências e especificidades para o cargo”, afirma Rodrigo Garcia, Vice-governador e secretário de Governo.

O Estado de São Paulo, por meio de sua Escola de Governo — Egesp, em parceria entre a Secretaria de Governo e a Secretaria da Fazenda e Planejamento, quer transformar a cultura de gestão de pessoas no setor público paulista, implementando o processo de pré-seleção para cargos de liderança.

O processo de pré-seleção está aberto a todos os interessados que atendam aos requisitos do emprego público.

Os inscritos não selecionados para as vagas disponíveis terão seus currículos adicionados em um banco de dados, podendo ser convidados para próximas oportunidades.

Ariane Pio

Da Reportagem Local