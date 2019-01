Estão abertas as inscrições para participar da Orquestra Escola de Catanduva (OEC). Há vagas para violino, violoncelo, viola clássica e contra baixo acústico. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro pela pagina da orquestra no Facebook. As aulas são gratuitas e acontecerão as terças e quartas-feiras, das 19 às 21 horas, no Sesc Catanduva. Para se inscrever basta deixar o nome completo, telefone e instrumento que deseja tocar ou já toca por mensagem inbox.

“Se não tocar nenhum instrumento, informar qual o instrumento que deseja tocar”, informa a OEC. A orquestra no final de ano participou de vários eventos e trouxe para a população a emoção das músicas clássicas.

Dentre as atividades de destaque estão o concerto com o maestro Carlos Eduardo Moreno e apresentação no Garden Shopping Catanduva. “Queremos agradecer a todos os alunos, aos pais e aos nossos colaboradores que estiveram conosco no decorrer desse ano que foi muito abençoado por Deus! Agradecer ao nosso professor e maestro Misael Pereira Salustiano por todo esforço, carinho e dedicação com cada aluno e por nos proporcionar todo aprendizado e momentos que jamais esqueceremos!

Ao nosso diretor Carlos Magno Dos Santos que não mede esforços lutando em prol do nosso projeto. Que Deus abençoe e recompense a cada um, e que em 2019 possamos estar novamente juntos, pois com certeza tem muita coisa boa pra acontecer! Nosso muito obrigado!”, agradecem os membros da orquestra.

Karla Sibro

Da Reportagem Local