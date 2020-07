Estão Abertas As Inscrições Para Participar Da Live Com Cantor Nasi Do IRA!

As inscrições estão abertas para participar de live com, o cantor Nasi da banda de rock Ira!. Essa é uma iniciativa do Sesc Catanduva que promove o festival CatanduPedras pelo mês de julho, o mês do Rock.

As inscrições podem ser feitas on-line pelo link: https://bit.ly/NasiCatandupedras. Já o bate papo ocorrerá no dia 29 de julho, às 20h30, as vagas são limitadas e há classificação de idade, 14 anos.

A atividade vai acontecer ao vivo, através da plataforma TEAMS. Os inscritos receberão no dia da atividade, um link para participar via email, portanto atenção na hora de preencher seus dados.

O objetivo do bate-papo virtual com Nasi será de maneira descontraída explicando sobre o Rock no Brasil, suas influências, falará também um pouco de sua biografia, trocando experiências com xs roqueirxs de Catanduva e o público interessado.

Nasi – Marcos Valadão Ridolfi, mais conhecido como Nasi (São Paulo, 23 de janeiro de 1962), é um cantor, compositor, produtor musical, radialista, apresentador de televisão e ex-DJ brasileiro, vocalista da banda de rock Ira!. Gênero musical: Rock and roll, mod revival, pós-punk, blues, blues-rock, rock alternative.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

