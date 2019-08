Estão Abertas As Inscrições Para Capacitação Internacional De Diretores De Fatecs E Etecs

Ficam abertas, até o dia 23 de agosto, as inscrições para o programa internacional de capacitação em Modelos de Gestão de Educação Profissional, que é voltado a diretores de Etecs – Escolas Técnicas e Fatecs – Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo, o que inclui os diretores das unidades de Catanduva.

Sendo organizado pelo CPS – Centro Paula Souza, através da Arinter – Assessoria de Relações Internacionais, em parceria com a Duoc Universidade Católica do Chile e o Senati – Serviço Nacional de Treinamento para o Trabalho Industrial do Peru, o programa irá selecionar um total de 38 diretores de Etecs e Fatecs para participar de cursos gratuitos de capacitação sobre modelos de gestão educacional em uma das duas instituições internacionais. “Podem se candidatar diretores de unidades do CPS de todas as regiões do Estado. Os critérios de avaliação levarão em conta currículo e compreensão simples da língua espanhola como forma de garantir o bom aproveitamento do curso. Os interessados devem se inscrever pela internet. Os classificados participarão de um sorteio para definir a composição da turma que irá para o Chile entre os dias 9 e 16 de novembro e da outra turma que embarca para o Peru entre os dias 23 e 30 do mesmo mês”, diz divulgação oficial do Centro Paula Souza.

De acordo com a assessora de Relações Internacionais, Marta Iglesis Farrero, o objetivo desse programa é ampliar o processo de internacionalização do CPS. “Pela primeira vez, os diretores terão oportunidade de conhecer diferentes modelos de gestão educacional adotados em outros países dentro de um programa voltado exclusivamente para eles. A troca de experiências trará novos conhecimentos para aprimorar o gerenciamento local das Etecs e Fatecs”.

O edital está disponível no site do Centro Paula Souza, que é o https://www.cps.sp.gov.br/.

A capacitação

“Ela irá abordar temas como comunicação e marketing institucional, modelo de educação profissional, empregabilidade e vínculo da instituição de ensino com o setor produtivo, internacionalização, desenvolvimento de competências, inovação, pesquisa aplicada e gestão docente. Também haverá visitas técnicas a duas unidades da Duoc UC. Já no Peru, os diretores participarão de atividades relacionadas a construção de currículo, metodologia de projetos, carreira docente, indicadores de gestão, implementação de programas e gestão de centros de capacitação com imersão, além de visita técnica. Antes do embarque haverá uma capacitação online para todos os participantes das duas turmas”, finaliza a nota oficial.

Da Reportagem Local