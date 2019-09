Estão Abertas As Inscrições Para 2ª Olimpíadas De Matemática

As inscrições para a 2ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – Nível A (OBMEP – Nível A) começaram ontem (9). A competição é destinada a alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental matriculados em escolas públicas municipais, estaduais e federais.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas em nome das escolas, exclusivamente pelas Secretarias de Educação Municipais e Estaduais ou pelos representantes das escolas federais por meio de um link enviado por e-mail.

Após o recebimento deste e-mail, é preciso acessar o link e preencher a ficha de inscrição até 10 de outubro. Caso não haja o recebimento deste e-mail, é preciso entrar em contato com a OBMEP no seguinte endereço: nivela@obmep.org.br. No ano passado, 1,5 milhão de alunos de 20 mil escolas públicas de todo Brasil participaram da olimpíada.

A OBMEP – Nível A teve sua primeira edição em 2018, e é realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e do Ministério da Educação (MEC).

Com 15 questões objetivas, a prova será elaborada pelo IMPA e aplicada nas escolas inscritas em 29 de outubro. O estudante terá 1 hora e 30 minutos para resolvê-la. Na OBMEP – Nível A, o IMPA responde pela parte acadêmica e as secretarias respondem pela logística de aplicação, correção de provas e eventuais premiações.

O conteúdo das provas segue os Parâmetros Curriculares Nacionais para alunos de 4º e 5º anos do Fundamental. As questões privilegiam o raciocínio lógico e a criatividade. A OBMEP – Nível A tem como objetivo estimular o estudo da Matemática, contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica, identificar jovens talentos e promover inclusão social.

Desde 2005, o IMPA promove a OBMEP para alunos do 6º ano ao Ensino Médio. Estudos independentes comprovam um efetivo impacto da olimpíada nos resultados de Matemática no país.

