Estado Retoma Exames e Número de Casos Confirmados de Dengue Reduz

O Instituto Adolfo Lutz retomou os procedimentos sorológicos para diagnosticar casos de dengue e outras doenças provocadas pela picada do mosquito Aedes aegypti. Com isso, a prefeitura que tinha a confirmação de 140 casos positivos, teve número reduzido para 91. A justificativa da Secretaria Municipal de Saúde é que com a falta do atendimento do Instituto, os pacientes eram analisados por critério clínico epidemiológico.

O Instituto Adolfo Lutz estava sem kits para a análise de sorologia por falta de repasses do Governo do Estado, segundo a prefeitura.

Para também justificar os casos negativos na sorologia e considerados positivos em ponto de vista clínico, a Prefeitura afirmou que esse procedimento foi essencial para a execução de ações de controle ao Aedes em tempo hábil. “Como, por exemplo, a realização de busca ativa e pulverização, medidas feitas a partir de casos suspeitos ou positivos. Na prática, as equipes consideraram mais casos como positivos, tomando as medidas preventivas necessárias”, informou em texto.

Apesar de queda no quantitativo, a contagem de notificações referentes ao ano passado ainda não está encerrada, tendo em vista que há 41 casos em investigação, aguardando a liberação de resultado.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta a população sobre a manutenção de cuidados na limpeza de suas casas e quintais a fim de evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, principalmente no período de chuva.

“Os moradores devem estar atentos aos locais que acumulam água dentro e fora de casa, que devem ser vistoriados pelo menos uma vez por semana, verificar ralos de banheiros pouco utilizados, vasos de plantas, bebedouro de animais e gaveta externa de geladeira”, diz Daniela Belucci, diretora de Vigilância em Saúde.

Karla Konda

Da Reportagem Local