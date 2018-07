Estado Envia Alerta Para Grávidas e Crianças Serem Vacinadas

A Secretaria de Estado da Saúde enviou ontem (23) um alerta para grávidas e crianças serem vacinadas contra a gripe. Em Catanduva, esses dois grupos tiveram a menor taxa de cobertura durante a campanha realizada por mais de um mês. Dados divulgados no mês passado apontam que as doses atingiram apenas 54% das gestantes e 59% dos meninos e meninas da Cidade Feitiço. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada público.

A orientação do Governo do Estado é que esses dois grupos compareçam aos postos para a vacinação contra a gripe. Eles são prioritários e ainda não atingiram o estabelecido para a cobertura vacinal prevista na campanha. Desde abril, foram 11,7 milhões de pessoas que foram imunizadas. Desse número, 283,6 mil são gestantes e 1,7 milhão crianças maiores que nove meses e menores que cinco anos. O que corresponde a 70% e 79% da meta para os grupos respetivamente.

“Ainda é preciso vacinar pelo menos 121 mil gestantes e 484 mil crianças. Outros grupos já ultrapassaram a meta de 90% de vacinados. Foram imunizados 4,5 milhões de idosos, ou seja, pessoas com idade de 60 anos ou mais; 1,1 milhão de trabalhadores de saúde; 396 mil professores; 74 mil puérperas (mulheres que tiveram filhos em até 45 dias) e 7,4 mil indígenas”, informa a Secretaria de Estado da Saúde.

As doses estarão disponíveis enquanto ainda houver vacina nos municípios. A ação faz parte das diretrizes do Ministério da Saúde. “É indispensável que as pessoas pertencentes aos grupos prioritários que ainda não se imunizaram compareçam aos postos, principalmente crianças e gestantes. Para esses grupos, tomar a vacina é especialmente importante para evitar complicações futuras, como pneumonia e internações hospitalares”, afirma a diretora de Imunização da Secretaria, Helena Sato.

“A vacina não provoca gripe em quem tomar a dose, já que é composta apenas de fragmentos do vírus que causam a devida proteção, mas são incapazes de causar a doença”, explica Helena.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que a vacina de 2018 previne contra o vírus Influenza dos tipos A (H1N1), A (H3N2) e B. “A vacina contra gripe é produzida pelo Instituto Butantan, unidade vinculada à Secretaria, que neste ano disponibilizou 60 milhões de doses ao Ministério da Saúde para a realização da campanha em todo o Brasil”, complementa o setor.

Sobe para 51 o número de casos positivos

Subiu para 51 o número de casos positivos de influenza em Catanduva, conforme novo balanço da Secretaria Municipal. Até a semana passada, eram 48 registros, o que corresponde a um aumento de três novos pacientes infectados com a gripe. Conforme a atualização, encaminhada pela assessoria de comunicação, o vírus H1N1 lidera, com 39 casos positivos contabilizados. Na sequência está o subtipo A H3/sazonal com 11 pacientes infectados e em terceiro a influenza B que tem um caso positivo.

Até o momento, a Cidade Feitiço não teve moradores que morreram com a doença em 2018. Os dados constam no mais recente boletim da Secretaria Municipal de Saúde que foi divulgado ontem (23). Ainda de acordo com o balanço, foram 284 notificações por influenza em toda a região, sendo que Catanduva lidera com 151 registros. No total, 179 exames apontaram para negativo para gripe. Outros três casos são investigados pela Secretaria de Saúde.

Na região foram cinco mortes por gripe. A maior parte por H1N1. As vítimas eram de Paraíso, Ariranha, Potirendaba e Pindorama. Outro óbito, por H3N2 foi registrado em Novais. Uma união entre os hospitais e a secretaria também ocorreu. Uma ala de hospital foi destinada para os atendimentos.

A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada por três vezes e o objetivo das doses ainda estarem disponíveis é de que os grupos proprietários continuem se imunizando para que a proteção contra a doença se mantenha.

Os postos que contam com sala de vacinação são: CS1 José Perri (Postão), USF Imperial, USF Flamingo, USF Euclides, USF Santa Rosa, USF Lunardelli, USF Nosso Teto e USF Santo Antônio.

A USF Gaviolli, a USF Pedro Nechar, a USF Alpino, a USF Bom Pastor, a USF Pachá, a USF Del Rey, a USF Nova Catanduva, a USF Solo Sagrado, a UBS Vila Soto, a UBS Vertoni, a USF Theodoro Rosa Filho, a USF Monte Líbano e a UBS Parque Glória também tem salas de vacinação.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local