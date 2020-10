Estado Duplica Distribuição De Móveis E Materiais Para Escolas Em Relação Ao Ano Passado

A Secretaria Estadual da Educação, por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), superou em 107% a quantidade de móveis e equipamentos distribuídos às escolas da rede estadual nos oito primeiros meses do ano.

Até agosto deste ano, foram entregues mais de 464 mil itens. No ano passado, no mesmo período, foram encaminhados 224,7 mil materiais para cerca de duas mil escolas.

No total, a FDE adquiriu neste ano 738,8 mil itens entre mobiliários (para áreas administrativas, salas de aulas, laboratórios e outros ambientes); equipamentos utilizados em cozinhas (fogões, geladeiras, liquidificadores) e materiais estruturais (murais, quadros brancos, ventiladores e faixas de proteção de paredes, entre outros) que serão distribuídos para 5.283 escolas da rede estadual.

A liberação dos demais itens continuará sendo feita respeitando o planejamento e as necessidades da rede. Para garantir a compra, foram investidos R$ 210,8 milhões, montante superior ao registrado no ano passado, que foi de R$ 61,8 milhões. Já nas creches foram 34 contempladas no Estado, construídas em parceria com diversos municípios, e que já atingiram 85% de execução e estão prontas para receber os móveis.

E no período de janeiro a agosto deste ano, foram adquiridos mais de sete mil itens para distribuição, com investimento de R$ 2,7 milhões. Durante todo o ano de 2019, a FDE adquiriu 553 itens. Uma dessas creches está em Catanduva, segundo a Secretaria Municipal de Educação informou que recebeu mobiliário para a creche-escola em fase final de construção no Nova Catanduva 2.

Ariane Pio

Da Reportagem Local